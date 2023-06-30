СК начал проверку после жеста ребенка о помощи в эфире телеканала

Следственными органами Следственного управления (СУ СК) России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи, сообщили «Известиям» 30 июня в ведомстве.

Пока в эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома, одна из несовершеннолетних дочерей во время записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием.

«Будут установлены условия проживания семьи», — сказано в сообщении.

В сообщении СУ СКР по региону отмечается, что при наличии оснований оперативно будут приняты меры.

В мае текущего года прокуратура Петропавловска-Камчатского организовала проверку после появления в интернете видео, как жительница микрорайона Заозерный бьет ребенка на глазах у других детей.

28 декабря 2022 года Ярославский областной суд приговорил Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью двух своих падчериц в Рыбинске. Кроме того, мужчину обязали выплатить 10 млн рублей в качестве компенсации в пользу отца убитых и еще 2 млн в пользу их матери. Эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию.