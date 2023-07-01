Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки

Дети в семье из Владимирской области, девочка из которой показала в эфире Первого канала жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом 1 июля рассказала детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

По ее словам, вчера с семьей общались профильные органы.

«Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — цитирует Раснянскую «РИА Новости»

В отношении семьи организована дополнительная проверка, но она уже находится пол контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.

«Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему», — заключила омбудсмен.

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которой показали интервью с детьми разведенной пары. Одна из них показала международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии.

Накануне мать юной героини Кристина рассказала «Известиям», на что должна обратить внимание общественность, указав на отца младшей дочери Миланы и его агрессию. По ее словам, встречи мужчины с дочерью стали травматичными для детей.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова