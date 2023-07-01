Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ

Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки

0
Фото: ombudsman33.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети в семье из Владимирской области, девочка из которой показала в эфире Первого канала жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом 1 июля рассказала детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

По ее словам, вчера с семьей общались профильные органы.

«Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — цитирует Раснянскую «РИА Новости»

В отношении семьи организована дополнительная проверка, но она уже находится пол контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.

«Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему», — заключила омбудсмен.

Материнская плата: как детей будут спасать от родителей
Новые поправки в Семейный кодекс касаются процедуры изъятия несовершеннолетних из семьи

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которой показали интервью с детьми разведенной пары. Одна из них показала международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии.

Накануне мать юной героини Кристина рассказала «Известиям», на что должна обратить внимание общественность, указав на отца младшей дочери Миланы и его агрессию. По ее словам, встречи мужчины с дочерью стали травматичными для детей.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023