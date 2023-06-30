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Лавров назвал сомнения в стабильности РФ проблемами друг стран

Лавров: если у кого-то есть сомнения в стабильности России, то это их проблемы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если у кого-то на Западе, после недавней попытки мятежа, есть сомнения в стабильности ситуации в России, то это «их проблемы». Об этом в пятницу, 30 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров ответил на вопрос западного журналиста, стабильная ли ситуация в России на фоне недавней попытки мятежа.

«На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», — сказал министр, выступая на онлайн-брифинге.

Лавров уточнил, что Западу не нужно беспокоиться за национальные интересы России, она из всех передряг выходила более сильной. А попытку мятежа Евгения Пригожина громче, чем «передрягой», сложно назвать, уточнил министр.

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Ранее, 26 июня, Лавров сообщал, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы разведывательные службы Запада.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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