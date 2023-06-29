Врач назвала симптомы хронического стресса

Хронический стресс может привести к целому ряду серьезных проблем со здоровьем, поэтому данное состояние должно быть своевременно выявлено и скорректировано. О признаках хронического стресса и его последствиях «Известиям» 29 июня рассказала главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Неумолотова.

Она отметила, что стресс как комплекс психофизических реакций является нормой, когда возникает в качестве реакции на какие-то стрессовые ситуации. Однако, когда это происходит слишком часто и уже не на какие-то чрезмерные раздражители, а обычные, тогда можно говорить о патологии.

«Со временем данный процесс становится хроническим, он развивается в течение нескольких месяцев из-за постоянного перенапряжения психики. В итоге могут развиться тяжелые психопатологии — невроз, депрессия и более серьезные психические недомогания. Длительный стресс может привести к срыву адаптационных механизмов и развитию хронических патологий: помимо заболеваний нервной системы, к гипертонии, ишемической болезни сердца, иммунодефициту», — предупредила Неумолотова.

Первое на что стоит обратить внимание, по ее словам, — это хроническое чувство усталости, слабости, плохой сон и состояние недосыпа с постоянным желанием прилечь и поспать, когда даже хороший ночной сон не дает отдыха. Появляется желание сократить социальные контакты, человек замыкается в себе, так как окружающие начинают раздражать. Также возникают недовольство собой, проявленное безысходностью, и панические атаки.

Кроме того, как рассказала врач, при хроническом стрессе возможно физическое недомогание в виде головных болей, головокружения, нарушения аппетита, запоров, снижения умственных способностей. Также возможны вегетативные проблемы — страх света, шума и дрожь в теле.

«Хронический стресс и избыток кортизола ломают иммунитет, что становится базой не только для каких-то рядовых болезней, но и для образования онкологических и аутоиммунных заболеваний. Также при стрессе мышцы всё время напряжены: организм таким образом пытается защитить себя от возможных травм из-за рассеянности человека. Вот почему нередко стресс сопровождается болями в шейно-позвоночном отделе позвоночника», — добавила Неумолотова.

Она отметила, что начало лечения нередко затягивается из-за неправильной диагностики, так как многие симптомы стресса относятся и к другим болезням.

«Чаще всего беспокоят головная боль, дрожь, потливость, расстройство ЖКТ, прибавка или потеря веса. При таких первых симптомах стоит обратиться к врачу, он правильно соберет анамнез и направит пациента к психотерапевту. Но важное условие: необходимо рассказать, что самочувствие может быть связано с недавно перенесенным стрессом», — подчеркнула врач.

В середине мая врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о симптомах синдрома хронической усталости. Основными проявлениями данного состояния являются слабость и утомляемость. При этом симптомы продолжаются длительное время и не проходят после отдыха в отличие от переутомления. Для того чтобы заподозрить данным синдром, негативные проявления должны присутствовать не менее шести месяцев (у детей не менее трех месяцев).