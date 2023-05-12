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Врач назвала симптомы синдрома хронической усталости

Врач Михалева: непроходящая слабость и утомляемость могут указывать на синдром хронической усталости
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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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Синдрому хронической усталости в основном подвержены женщины. Он проявляется постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости без определенных причин, однако у данного заболевания есть и другие симптомы. О них «Известиям» 12 мая, в День осведомленности о синдроме хронической усталости, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Синдром хронической усталости — это симптомокомплекс, проявляющийся постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости, которые приводят к физической и социальной дезадаптации и не могут быть объяснены другими причинами (инфекционными, соматическими и психическими заболеваниями)», — рассказала Михалева.

По ее словам, чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. При этом женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию, составляя 60–85% от всех заболевших.

Как рассказала врач, основными проявлениями данного состояния являются слабость и утомляемость. При этом симптомы продолжаются длительное время и не проходят после отдыха в отличие от переутомления. Для того чтобы заподозрить данным синдром, негативные проявления должны присутствовать не менее шести месяцев (у детей не менее трех месяцев).

Синдром хронической усталости, кроме слабости и утомляемости, может также сопровождаться: нарушением внимания, рассеянностью, снижением памяти; болями в области сердца, живота и спины; тахикардией, чувством нехватки воздуха или неполного вдоха, повышенной потливостью; чувством внутреннего напряжения, тревожностью, лабильностью или снижением настроения, страхами; нарушениями сна, снижением либидо, изменением аппетита, похуданием, отечностью, болезненной менструацией и предменструальным синдромом; повышенной чувствительностью к свету и звуку.

«Причины синдрома хронической усталости точно неизвестны, но считается, что важную роль играет генетическая предрасположенность, а также различные хронические вирусные инфекции, нарушения в работе иммунной и нейроэндокринной систем и митохондриальная дисфункция. Также свой вклад вносят хронический стресс, гиподинамия и неправильное питание», — отметила Михалева.

По ее словам, часто синдром хронической усталости прячет под своей маской хроническую депрессию, тревожный синдром или психосоциальную дезадаптацию и даже такие серьезные заболевания, как, например, шизофрения.

«Бывает, что синдром является проявлением онкологического, эндокринного, ревматологического заболевания. Поэтому при появлении таких жалоб необходимо пройти обследование. Если вы подозреваете у себя синдром хронической усталости, нужно обратиться к врачу (терапевту в первую очередь). Возможно, понадобятся консультации эндокринолога, инфекциониста, психотерапевта и других специалистов», — подытожила Михалева.

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11 апреля HR-директор «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова рассказала «Известиям» о причинах профессионального выгорания и как с ним бороться. В частности, она отметила, что главная причина — это не прекращающийся стресс на работе, к которому приводят размытые зоны ответственности, наличие «токсичных» сотрудников в команде, переработки и большой объем задач, некомфортный график, нарушение баланса между работой и другими аспектами жизни, а также плохо выстроенные отношения с руководителем.

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