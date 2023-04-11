Эксперт назвала симптомы и методы борьбы с профессиональным выгоранием

Профессиональное выгорание с 2022 года включено в перечень Международной классификации болезней по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О том, что это такое, как оно проявляется, и как с ним бороться «Известиям» 11 апреля рассказала HR-директор «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова.

Согласно медицинскому определению, профессиональное выгорание — это следствие хронического стресса на рабочем месте, проявляющееся в виде снижения мотивации, апатии, физического и психического истощения.

Как объяснила Митрохова, главная причина этого — не прекращающийся стресс на работе, к которому приводят размытые зоны ответственности, наличие «токсичных» сотрудников в команде, переработки и большой объем задач, некомфортный график, нарушение баланса между работой и другими аспектами жизни, а также плохо выстроенные отношения с руководителем.

По ее словам, часто присутствует сразу несколько из этих факторов. При этом работнику стоит насторожиться, если он начал чувствовать постоянную усталость, раздражение, скуку, отсутствие радости от профессиональных побед или безразличие к неудачам на работе, пропажу интереса к новым проектам.

«Если сотрудник чувствует дискомфорт на работе, ему рекомендуется самостоятельно выйти на разговор с начальством или HR-менеджером. Это позволит минимизировать факторы стресса и избежать критической ситуации в будущем», — подчеркнула Митрохова.

Говоря о том, как справиться с профессиональным выгоранием, она отметила, что, в первую очередь, нужно минимизировать стресс, связанный с работой, а также важно не пренебрегать отдыхом и соблюдать баланс между работой и другими аспектами жизни.

«Жизнь не должна ограничиваться только лишь работой — есть еще семья, хобби, путешествия. Такие переключения повышают профессиональную эффективность и улучшают общее самочувствие. Кроме того, стоит отказаться от постоянных переработок или хотя бы делегировать задачи, минимизировать общение с «токсичными» сотрудниками (тут на помощь должен прийти непосредственный начальник или HR-команда, но им об этой проблеме нужно рассказать)», — добавила Митрохова.

При этом она обратила внимание на то, что в интересах руководителя следить за тем, насколько равномерно распределена нагрузка в компании, кроме того, сотрудники с большим количеством «не отгулянных дней» также должны привлекать его внимание.

Еще один вопрос, который подняла HR-директор «СберСтрахования жизни», — это взаимосвязь между удаленной работой и профессиональным выгоранием. Так, по ее словам, исследований, доказывающих, что при дистанционной занятости у людей снижается эффективность, нет. Напротив, многие сотрудники при переходе на «удаленку» начинают уделять рабочим вопросам больше времени. В итоге может произойти смешение личной и профессиональной сфер, и как следствие, начнется профессиональное выгорание.

«Часто такую работу сопровождает информационный шум, отсутствие атмосферы открытости, которая была в офисе, при этом снижается и уровень вовлеченности. В этом случае поможет соблюдение дисциплины либо гибридный график работы (например, три дня дома, два — в офисе)», — подчеркнула Митрохова.

В заключение она добавила, что тема профессионального выгорания сегодня очень актуальна, поэтому некоторые компании начинают переходить на четырехдневную рабочую неделю. И, как показывают такие эксперименты, сотрудники всё равно успевают выполнить весь объем работ. При этом у них остается больше время на личную жизнь, они реже уходят на больничные, снижается текучка кадров.

9 марта коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский рассказал, что саморазвитие и общение с семьей помогут бороться с выгоранием на работе. Он объяснил, что выгорание является следствием стресса из-за постоянной занятости и обилия профессиональных задач в условиях дедлайнов. По словам специалиста, предотвратить выгорание также можно с помощью грамотного планирования задач и времени на их выполнение.