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Байден не стал комментировать причины отказа США от переговоров с РФ по Украине

Байден не стал отвечать на вопрос о причинах отказа США от переговоров с РФ по Украине
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы российского агентства ТАСС 28 июня о том, почему он не идет на значимые переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, а, наоборот, только поддерживает дальнейшую эскалацию ситуации.

Выслушав вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго (штат Иллинойс), американский лидер не произнес ни слова и лишь улыбнулся в ответ. Также он оставил без комментария замечание о том, что Вашингтон намерен приступить к поставке Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.

При этом Байден уделил внимание другим вопросам, касавшимся России. В частности, по его мнению, США «еще предстоит определить», какими были цели организаторов попытки военного мятежа в РФ.

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Ранее, 26 июня, Байден заявил, что США и Запад в целом не были причастны к событиям 24 июня в РФ, касавшихся мятежа ЧВК «Вагнер». Кроме того, он отметил, что намерен провести новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в России. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин получил большое количество звонков от зарубежных коллег, которые выражали солидарность в сложившейся ситуации.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее, 12 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров.

Между тем 13 июня президент РФ в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Путин напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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