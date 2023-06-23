Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В ходе обсуждения он ответил на вопрос о темах предстоящей встречи помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с коллегами из государств Глобального Юга в Копенгагене, которая состоится 24 июня.

«Джейк [Салливан], как и все мы в команде по национальной безопасности, тесно работает с украинцами почти каждый день, обсуждает с ними различные вопросы, будь то помощь в сфере безопасности или идея справедливого мира и лежащие в ее основе принципы. Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться, не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнерами», — сказал он.

Кирби уточнил, что не может говорить о поездках Салливана. Он лишь добавил, что США постоянно находится в контакте с союзниками и партнерами с целью поиска справедливого мира и для обсуждения принципов такого мира.

Ранее, 12 июня, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров.

Между тем 13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

9 июня Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

До этого, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

Как заявил 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.