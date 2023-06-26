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Байден опроверг причастность Запада к событиям 24 июня в России
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Байден опроверг причастность Запада к событиям 24 июня в России

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США и Запад в целом не были причастны к событиям 24 июня в РФ, заявил американский президент Джо Байден 26 июня, выступая в Белом доме.

«Мы ясно дали понять, что не были вовлечены [в события в России 24 июня]. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — сказал Байден.

Он отметил, что США были готовы к нескольким сценариям в связи с недавними событиями в РФ. Кроме того, Байден намерен провести новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в России.

Также в ходе выступления американский лидер заверил Украину, что Вашингтон продолжит оказывать ей помощь вне зависимости от развития событий в РФ.

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Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня сообщила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу.

При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведывательные службы.

Также Лавров поделился, что президент России Владимир Путин получил большое количество звонков от зарубежных коллег, в которых они выражали солидарность в сложившейся ситуации.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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