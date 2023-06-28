Лавров заявил об указании США Украине не использовать мятеж в РФ для провокациий

Есть основания верить сведениям, что Вашингтон дал Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК «Вагнер» для организации диверсий и провокаций в России, заявил 28 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Лавров отметил, что существуют основания верить данным о том, что Госдепартамент США, «как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее действиям» Вашингтона.



Вместе с этим, по его словам, Киев получил указания о том, чтобы Украина не использовала ситуацию для организации диверсий на территории России и других провокаций. Министр отметил, что эти данные надежны и «они похожи на правду».

Ранее, 26 июня, Лавров сообщал, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы разведывательные службы Запада.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.