Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия будет добиваться экстрадиции Кислицына из Казахстана
Мир
Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику Германии
Армия
Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана
Мир
РФ указала Японии на ее попытки повлиять на переименование 3 сентября
Мир
Глава МО Украины заявил о готовности подписать протокол о вступлении в НАТО
Мир
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
Мир
Захарова заявила о невозможности определить дальнейшую судьбу Украины без РФ
Общество
Правительство РФ упростит порядок организации полетов беспилотников с 1 марта 2024 года
Мир
Столтенберг назвал условие для дискуссии о членстве Украины в НАТО
Армия
ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Авто
В России в продаже появился электрокар Ford Territory
Общество
МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой
Сюжет:

Лавров заявил об указании США Украине не использовать мятеж в РФ для провокациий

0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Есть основания верить сведениям, что Вашингтон дал Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК «Вагнер» для организации диверсий и провокаций в России, заявил 28 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Лавров отметил, что существуют основания верить данным о том, что Госдепартамент США, «как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее действиям» Вашингтона.

Вместе с этим, по его словам, Киев получил указания о том, чтобы Украина не использовала ситуацию для организации диверсий на территории России и других провокаций. Министр отметил, что эти данные надежны и «они похожи на правду».

«Вы фактически остановили гражданскую войну»
Владимир Путин поблагодарил военных и силовиков, пресекших попытку вооруженного мятежа

Ранее, 26 июня, Лавров сообщал, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы разведывательные службы Запада.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023