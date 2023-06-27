Эколог оценил последствия разлива ртути в Пскове

Ртуть относится к чрезвычайно токсичным веществам и даже кратковременный контакт с ней может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом 27 июня в разговоре с «Известиями» заявил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день сообщалось, что в Пскове на улице Индустриальной произошел разлив ртути. Уточнялось, что разлив вещества произошел на тротуаре и проезжей части на площади 3 кв. м. В ГУ МЧС России по региону полностью исключили угрозу жилым домам, так как вблизи от места разлива находится только территория промышленной зоны.

«При поступлении в организм в повышенных концентрациях ртуть обладает способностью накапливаться во внутренних органах: почках, сердце, мозге. Даже кратковременный контакт с этим опасным металлом может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — предупредил Пинаев.

Он отметил, что действия по демеркуризации — так называется процесс удаления ртути — заключаются в сборе и передаче вещества в специализированную организацию.

«При разлитии большого количества ртути на улице необходимо собрать ее в герметичную емкость, провести очистку поверхностей. Важно предотвратить разнос ртути по территории на колесах автомобилей и подошвах пешеходов», — подчеркнул эколог.

В заключение Пинаев предупредил, что стоит следить за тем, чтобы не вдыхать пары ртути, а также воздержаться от посещения района загрязнения.

В октябре прошлого года стало известно об отравлении четырехлетнего ребенка ртутью. Инцидент произошел в Оренбургской области. Мать мальчика рассказала, что ее сын ненадолго остался один в комнате. Он увидел лежавший на диване термометр и использовал его для игры, откусив кончик.