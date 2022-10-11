Четырехлетний ребенок отравился ртутью в Оренбургской области

Четырехлетний ребенок госпитализирован в Кувандыке (Оренбургская область) из-за отравления ртутью. По словам родственников, мальчик раскусил термометр.

По словам матери, ребенок ненадолго остался один в комнате. Он заметил, что на диване лежал термометр, и использовал его для игры. В какой-то момент мальчик засунул термометр в рот и откусил кончик. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Родственники вызвали скорую помощь, ребенок госпитализирован в ближайшую больницу. Врач оценивают состояние мальчика как стабильное. Жизни ребенка ничего не угрожает, пишет 56orb.ru.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В середине сентября в Кувандыке годовалый ребенок отравился жидкостью для снятия лака. Малыш попробовал содержимое бутылочки, которую оставила в комнате его мама.