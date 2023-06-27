В Пскове на одной из улиц произошел разлив ртути

В Пскове на улице Индустриальной произошел разлив ртути. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Произошел разлив ртути. Место огорожено, прорабатывается вопрос ликвидации разлива ртути», — рассказали в мэрии.

Там уточнили, что разлив вещества произошел на тротуаре и проезжей части на пересечении улиц Индустриальной и Новаторов. Спасатели выехали на место происшествия. Площадь разлива составила порядка 3 кв. м.

В ГУ МЧС России по Псковской области полностью исключили угрозу жилым домам, так как вблизи от места разлива находится только территория промышленной зоны. После ликвидации ртути Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха.

В октябре прошлого года стало известно об отравлении четырехлетнего ребенка ртутью. Инцидент произошел в Оренбургской области. Мать мальчика рассказала, что ее сын ненадолго остался один в комнате. Он увидел лежавший на диване термометр и использовал его для игры, откусив кончик.