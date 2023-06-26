Мать погибшего на «Титане» сына должна была отправиться в экспедицию вместо него

Жена пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда и мать Сулеймана, погибших во время крушения батискафа «Титан», Кристин Давуд должна была отправиться в экспедицию вместо сына. Женщина уступила ему место из-за его желания установить рекорд по сборке кубика Рубика на глубине. Об этом она рассказала в интервью BBC News.

«Он (Сулейман. — Ред.) сказал: «Я собираюсь собрать кубик Рубика на глубине 3,7 тыс. м рядом с «Титаником», — сказала она.

Планировалось, что отец молодого человека Шахзада Давуд снимет достижение на камеру.

19-летний Сулейман мог собрать кубик Рубика за 12 секунд. Он заранее подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее в этот день издание Times сообщило, что основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», «хищно» пытался привлечь известных клиентов к участию в экспедициях, несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности погружений.

18 июня, примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек, включая Раша. Участниками экспедиции стали британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, Шахзада и Сулейман Давуды, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.