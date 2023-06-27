Блок нот: кого коронуют в царстве музыки

Высочайший уровень и международный статус. Разнообразие школ и открытие талантов. 7 млн интернет-просмотров и полные залы. 27 июня стартует заключительный тур пианистов, струнников, вокалистов, исполнителей на деревянных духовых. Все участники выступят в сопровождении симфонического оркестра. «Известия», побывав на прослушиваниях и поговорив с конкурсантами и специалистами, выяснили, кто может претендовать на высшие награды.

«Байконур» для пианистов

По мере приближения к финалу напряжение нарастает. Определились финалисты во всех номинациях, кроме медных духовых, — они будут известны вечером 27 июня.

Первые два тура убедительно доказали, что конкурс по-прежнему сохраняет высочайший уровень и международный статус. Эмблема соревнования: пять частей света — пять разноцветных линеек, сошедших с нотного стана, закрученные в кольцо наподобие виниловой пластинки, символично показывает, что музыка объединяет человечество.

Со времен Первого конкурса Чайковского главный фокус сосредоточен на состязании пианистов. Имя Вана Клиберна — первого победителя в этой номинации до сих пор известно по всему миру. На родине в США лауреата встречали, как Гагарина. За историю конкурса Большой зал Московской консерватории стал «Байконуром» для многих выдающихся пианистов, среди которых Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Денис Мацуев. Остались считаные дни до того момента, когда в историю покорителей музыкального космоса войдет еще одно имя.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Евгений Евтюхов

Все, кто прошел в финал, уже показали себя как самобытные, зрелые музыканты с индивидуальным творческим лицом: игра Энджела Станислава Вонга, представляющего США, удивила театральной образностью, в то время как наш соотечественник Илья Папоян покорил мужественностью исполнения. Их соперницы — китаянка Мао Сюаньи и кореянка Ё Соа — вполне могут лишить Аяко Уэхару из Японии звания единственной женщины, выигравшей конкурс среди пианистов. Своим блестящим исполнением и обаянием публику взял и претендент из Великобритании Джордж Харлионо.

— Конкурс Чайковского для меня не просто соревнование, мне всегда нравилось выступать в России, я очень ценю русскую аудиторию, у русских особая любовь к музыке, — поделился он с «Известиями».

Выход в финал четырех участников из России — Станислава Корчагина, Сергея Давыдченко, Ильи Папояна и Валентина Малинина — в очередной раз доказал уникальность русской фортепианной школы, что подтвердил член жюри, лауреат Первого конкурса Чайковского Лю Шикунь.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Евгений Евтюхов

— Русская пианистическая школа выдвигает серьезные требования. Я сам по большей части принадлежу ей, так как учился у русских педагогов. Неудивительно, что многие лауреаты связаны с русским пианизмом, — сказал он «Известия».

Развязка фортепианной битвы действительно интригует. В первом туре высочайшая планка участников повлияла на решение жюри пропустить в следующий этап 15 человек вместо 12 положенных.

Среди непрошедших в итоговое состязание есть ярчайшие музыканты, которые, выйдя на сцену Большого зала консерватории, обрели множество поклонников, таким образом реализовав цель самого конкурса — открытие новых талантов. Среди них — исполнитель из Южной Кореи Пак Кён Сон.

— Публика принимала очень тепло, слушатели аплодировали между произведениями — это крайне редко встречается на конкурсах и очень поддерживает участников, — отметил он.

Скрипка, виолончель и немножко нервно

День в день с выступлениями пианистов в Малом зале Московской консерватории прошли прослушивания по специальности «Скрипка».

По решению членов жюри, в III тур прошли шесть скрипачей: Даниил Коган (Россия), Ким Ке Хи (Южная Корея), Цзян Иин (Китай), Елена Таросян (Россия), Ло Чаовэнь (Китай), Равиль Ислямов (Россия).

Даниил Коган уже в первый день доказал, что стал достойным продолжателем музыкальной династии. В качестве произведений по выбору в его программу вошли Каприс № 6 Паганини и знаменитая «Элегическая поэма» Изаи, а во втором туре он как никто сыграл обязательную «Меланхолический серенаду» Чайковского. Виртуозность и исполнительский вкус в передаче разных композиторских стилей убедили и слушателей, и жюри: сейчас Коган — один из главных претендентов на победу.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Александр Шапунов

Не меньше впечатлил слушателей Равиль Ислямов. Исполнитель уже довольно известен, его манера отличается виртуозной легкостью, тонким пониманием произведения и отточенностью штрихов.

Финальным аккордом программы скрипача стало эффектное исполнение Фантазии на тему из «Кармен» Ваксмана. Интересный факт: Равиль играет на одном из лучших инструментов — скрипке работы Гварнери «дель Джезу».

Увы, не повезло одному из самых интересных участников — Леониду Железному. В финал он не прошел, но публике запомнился.

— Самое главное — это энергетика. Атмосфера в зале потрясающая и играть здесь очень приятно, — поделился конкурсант.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Николай Рютин

Жаль расставаться и с Данилой Владыко и Кан Е Ын, удостоившимися наград лучшим участникам второго тура виолончелистов, но конкурс есть конкурс. За победу в виолончельном разделе будут бороться Мария Зайцева, Василий Степанов, Иван Сендецкий, Ли Ён Ын, Пак Сан Хёк, Ли Дон Ёл. Как видим, финал поделили между собой Россия и Южная Корея — 3:3.

Для нашего Ивана Сендецкого этот конкурс Чайковского — третий в карьере. В 2019 году он удостоился специального приза. Странно, что в этом году в его программе были повторы — «Итальянская сюита» Стравинского уже звучала в его исполнении. Три сонаты, сыгранные Иваном во втором туре (Бетховен, Лигети, Рахманинов), вышли удачно, не считая некоторых технических несовершенств, к счастью, не помешавших ветерану состязания пройти в финал.

Флейта и голоса

Введение духовых инструментов в перечень номинаций конкурса в 2019 году многие сочли весьма спорным, ведь к Чайковскому (помимо оркестровых произведений) они имеют опосредованное отношение. Сейчас дискуссия сместилась в сторону проблемы критериев оценки: как вместить в одну категорию разные по технике исполнения инструменты? Сколько флейт или кларнетов должно быть в финале?

Несмотря на неопределенность в этом вопросе, конкурсная программа выглядит более чем регламентировано. Даже во втором туре, когда в других номинациях есть произведения по выбору, у деревянных духовых были прописаны буквально все позиции.

В третьем туре будут соревноваться восемь конкурсантов из России, Китая, Италии и Южной Кореи. Наибольшая интрига пока сохраняется в номинации «Медные духовые инструменты», им только предстоит второй тур, в котором примут участие 17 конкурсантов.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Александр Нефф

У вокалистов в финале — 14 участников, представляющих Россию, Китай, Белоруссию, Южную Корею. Мужской состав здесь ровный, все решит третий тур с оркестром.

Среди женщин наметилась явная претендентка на победу — сопрано Альбина Тонких из Белоруссии, музыкальная, артистичная и харизматичная участница Молодежной оперной программы Большого театра.

Как рассказал «Известиям» худрук программы Дмитрий Вдовин, конкурсные амбиции претендентки высоки.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Марк Олич

— Альбина Тонких, кстати, прошла еще и на конкурс Елены Образцовой, который тоже состоится в Петербурге, но позже. Возможно, она примет участие и там и там. Пусть работает, защищает честь Белоруссии, представляет нашу дружественную страну, — напутствовал педагог ученицу.

Прослушивания третьего тура завершатся 29 июля, тогда же будут объявлены победители и названы участники двух итоговых гала-концертов с Москве и Санкт-Петербурге.