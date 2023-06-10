Отменили отмену: Нетребко в Ла Скала, Стравинский в Вене, Рахманинов в Женеве
«Борис Годунов» и «Евгений Онегин». «Хованщина» и «Леди Макбет Мценского уезда». А также квартеты Мясковского, романсы Римского-Корсакова и концерт Прокофьева. «Известия», изучив афиши сезона-2023/24, пришли к выводу, что культура отмены не мешает европейским театрам исполнять русскую музыку и приглашать наших артистов.
Борись, Борис
Традиционным спросом у западных импресарио пользуется русская опера. Особого внимания на сей раз удостоился Модест Мусоргский.
Театр Елисейских Полей в Париже, где в свое время выступала труппа Сергея Дягилева, представит «Бориса Годунова» с Матиасом Гёрне в заглавной роли. Немецкий певец славится красотой голоса, безупречной техникой и глубиной интерпретации. Поставит спектакль Оливье Пи.
«Борисом Годуновым» в постановке Франка Касторфа откроется сезон Гамбургской оперы. В заглавной роли выступит украинский бас, победитель XIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александр Цимбалюк, который впервые спел эту партию 10 лет назад в спектакле Большого театра России.
Здание Гамбургской оперы
Премьеру «Хованщины» в постановке Клауса Гута заявила Берлинская опера. В пресс-релизе подчеркивается, что опера Модеста Мусоргского балансирует между мифом и историей, романтикой и реализмом, мечтой и действительностью, красноречием и безмолвием и задача театра — всё это показать.
Князя Андрея Хованского споет солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) Нажмиддин Мавлянов, для которого роль мятежного стрельца не будет неожиданностью — в родном театре он исполняет ее много лет.
Негатива нет
Солистка Мариинского театра Ольга Перетятько дебютирует в Гамбурге в роли Нормы в опере Беллини. Юлия Лежнева там же выступит в партии Керубино. «Свадьба Фигаро» должна прозвучать так, как звучала во времена Моцарта. Лежневу, специалистку по барочной музыке и аутентичному исполнению, пресс-служба театра назвала важной и частой гостьей Гамбургской оперы.
Кроме того, в репертуаре немецкого коллектива — «Евгений Онегин» с баритоном Алексеем Богданчиковым в заглавной роли и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, поставленная весной этого года петербургским кинорежиссером Ангелиной Никоновой, для нее этот спектакль стал оперным дебютом. О том, что планируется показать русскую оперу в постановке нашего режиссера, руководство театра объявило в разгар кампании по отмене русской культуры.
Режиссер Ангелина Никонова
Среди будущих семи премьер Большого театра Женевы выделяется грандиозный «Дон Карлос» Верди. Одну из главных ролей споет солист МАМТа Дмитрий Ульянов.
— Не могу согласиться с тем, что существует тотальная отмена русской культуры, — поделился он с «Известиями». — Есть отдельные случаи, когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами я не вижу никаких негативных тенденций.
Балет Цюриха отметит 100-летний юбилей балета «Свадебка», который Бронислава Нижинская и Игорь Стравинский создавали для антрепризы Дягилева. Будет воспроизведена оригинальная постановка с декорациями и костюмами Натальи Гончаровой.
Ла Скала без границ
Предыдущий сезон руководство миланского театра Ла Скала открыло премьерой «Бориса Годунова». Публика, среди которой были руководители Евросоюза, увидела, как на сцену в сопровождении бояр и духовенства вступил русский государь и услышала, как хор грянул здравицу: «Уж как на небе солнцу красному слава, слава! Уж как на Руси царю Борису слава!» Бориса пел знаменитый бас Ильдар Абдразаков.
— У музыки нет границ. Я давно пою в Ла Скала, эта публика меня знает, и если ей нравится, как человек поет, они слушают его с удовольствием, — рассказывал он.
Открытие нового сезона в главном оперном театре Европы снова будет с русским акцентом и снова с Абдразаковым. На этот раз он споет партию короля Филиппа в «Доне Карлосе». Певец откроет миланский сезон в седьмой раз. На роль Елизаветы приглашена Анна Нетребко. Для нее это пятое открытие.
Оперный певец Ильдар Абдразаков
Баварская опера примет российских певцов в качестве солистов спектаклей-хитов. Андрей Немзер, обладатель сильного и гибкого контртенора, приглашен на партию князя Орловского в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса.
Звезда Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова перевоплотится в Виолетту Валери из «Травиаты». Недавно певица исполнила эту роль на гастролях в Мариинском театре и, по мнению очевидцев, вызвала в зале состояние, близкое к экстазу.
Звезда Шаляпина
Парижская опера возвращает в репертуар свою гордость — оперу Жюля Массне «Дон Кихот» по роману Сервантеса. На сцене главного театра Франции она не шла уже более 20 лет.
Ставить спектакль будет режиссер Дамиано Микьялетто, который делал в Большом театре «Путешествие в Реймс» Россини. Оркестром продирижирует экс-музыкальный руководитель Михайловского театра Михаил Татарников, заглавную роль исполнит Ильдар Абдразаков.
Предпремьерный показ оперы Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс» на новой сцене Большого театра, 2006 год.
Русский бас в роли рыцаря печального образа — жест символический. Массне, покоренный могучим талантом Федора Шаляпина, написал свою оперу специально для него. А Абдразаков не так давно стал голосом Шаляпина в посвященном ему телесериале.
Тенор Дмитрий Корчак выйдет на сцену Парижской оперы в партии Гофмана из «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха.
Анна Нетребко вместе с Юсифом Айвазовым споет в «Андриенне Лекуврер» Чилеа.
Меццо-сопрано Екатерине Губановой предстоит осилить партию Иродиады в мистической «Саломее» Рихарда Штрауса. Началом международной карьеры для нее, выпускницы Московской консерватории, стало выступление в парижской постановке «Тристаны и Изольды» Вагнера, а пару лет назад она успешно показалась в парижском «Кольце Нибелунгов».
Оперная певица Екатерина Губанова
— Так или иначе с парижской публикой на протяжении всех этих лет у меня были хорошие отношения. Она меня всегда замечательно принимала, — считает певица.
Анна растает
В концертных программах европейских театров также широко представлена и русская музыка, и отечественные артисты.
Пианисты Дмитрий Маслеев и Виктория Постникова станут героями сольных вечеров на сцене Театра Елисейских Полей. Маслеев исполнит произведения Рахманинова, Кюи, Метнера, Балакирева, Глинки и Мусоргского. Постникова сыграет Чайковского и Моцарта. Дирижер Максим Емельянычев со своим оркестром Il Pomo D’Oro пригласит любителей барочной музыки на концертное исполнение оперы «Дидона и Эней» Перселла.
Большой театр Женевы отпразднует юбилей Сергея Рахманинова исполнением его Второй симфонии и Рапсодии на темы Паганини. За пульт оркестра встанет Пааво Ярви, партию фортепиано исполнит Франческо Пьемонтези, которого московская публика помнит как тонкого интерпретатора сочинений Моцарта и Шумана.
Оперная певица Анна Нетребко
Филармонический оркестр Женевы сыграет «Весну священную» Стравинского, Второй концерт Прокофьева с этим коллективом исполнит темпераментный южнокорейский пианист Сон Джин Чо. Украшением камерных программ Женевской оперы станут квартеты Николая Мясковского.
Венская опера объявила о сольной камерной программе Анны Нетребко. За рояль сядет ее постоянный концертмейстер Павел Небольсин. Как и ожидалось, певица исполнит русскую музыку, причем не ту, что вызывает восторги зарубежных меломанов, а почти им неизвестную. Любителям вокала предстоит оценить тончайшую звукопись романсов Римского-Корсакова, в том числе поэтичнейших «Нимфы» и «Песни Зулейхи». А на финал концерта Анна Нетребко приготовила сцену таяния из «Снегурочки», крайне редко звучащую на западных подмостках.