Отменили отмену: Нетребко в Ла Скала, Стравинский в Вене, Рахманинов в Женеве

«Борис Годунов» и «Евгений Онегин». «Хованщина» и «Леди Макбет Мценского уезда». А также квартеты Мясковского, романсы Римского-Корсакова и концерт Прокофьева. «Известия», изучив афиши сезона-2023/24, пришли к выводу, что культура отмены не мешает европейским театрам исполнять русскую музыку и приглашать наших артистов .

Борись, Борис

Традиционным спросом у западных импресарио пользуется русская опера. Особого внимания на сей раз удостоился Модест Мусоргский .

Театр Елисейских Полей в Париже, где в свое время выступала труппа Сергея Дягилева, представит «Бориса Годунова» с Матиасом Гёрне в заглавной роли . Немецкий певец славится красотой голоса, безупречной техникой и глубиной интерпретации. Поставит спектакль Оливье Пи.

«Борисом Годуновым» в постановке Франка Касторфа откроется сезон Гамбургской оперы . В заглавной роли выступит украинский бас, победитель XIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александр Цимбалюк, который впервые спел эту партию 10 лет назад в спектакле Большого театра России.

Здание Гамбургской оперы Фото: Getty Images/Александр Цимбалюк

Премьеру «Хованщины» в постановке Клауса Гута заявила Берлинская опера . В пресс-релизе подчеркивается, что опера Модеста Мусоргского балансирует между мифом и историей, романтикой и реализмом, мечтой и действительностью, красноречием и безмолвием и задача театра — всё это показать .

Князя Андрея Хованского споет солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) Нажмиддин Мавлянов , для которого роль мятежного стрельца не будет неожиданностью — в родном театре он исполняет ее много лет.

Негатива нет

Солистка Мариинского театра Ольга Перетятько дебютирует в Гамбурге в роли Нормы в опере Беллини. Юлия Лежнева там же выступит в партии Керубино . «Свадьба Фигаро» должна прозвучать так, как звучала во времена Моцарта. Лежневу , специалистку по барочной музыке и аутентичному исполнению, пресс-служба театра назвала важной и частой гостьей Гамбургской оперы .

Кроме того, в репертуаре немецкого коллектива — «Евгений Онегин» с баритоном Алексеем Богданчиковым в заглавной роли и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, поставленная весной этого года петербургским кинорежиссером Ангелиной Никоновой , для нее этот спектакль стал оперным дебютом. О том, что планируется показать русскую оперу в постановке нашего режиссера, руководство театра объявило в разгар кампании по отмене русской культуры .

Режиссер Ангелина Никонова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Среди будущих семи премьер Большого театра Женевы выделяется грандиозный «Дон Карлос» Верди. Одну из главных ролей споет солист МАМТа Дмитрий Ульянов .

— Не могу согласиться с тем, что существует тотальная отмена русской культуры , — поделился он с «Известиями». — Есть отдельные случаи , когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами я не вижу никаких негативных тенденций .

Балет Цюриха отметит 100-летний юбилей балета «Свадебка» , который Бронислава Нижинская и Игорь Стравинский создавали для антрепризы Дягилева. Будет воспроизведена оригинальная постановка с декорациями и костюмами Натальи Гончаровой .

Фото: commonswikimedia.org Партитура 1-го издания «Свадебки» И.Ф. Стравинского

Ла Скала без границ

Предыдущий сезон руководство миланского театра Ла Скала открыло премьерой «Бориса Годунова». Публика, среди которой были руководители Евросоюза, увидела, как на сцену в сопровождении бояр и духовенства вступил русский государь и услышала, как хор грянул здравицу: «Уж как на небе солнцу красному слава, слава! Уж как на Руси царю Борису слава!» Бориса пел знаменитый бас Ильдар Абдразаков .

— У музыки нет границ. Я давно пою в Ла Скала, эта публика меня знает, и если ей нравится, как человек поет, они слушают его с удовольствием, — рассказывал он.

Открытие нового сезона в главном оперном театре Европы снова будет с русским акцентом и снова с Абдразаковым. На этот раз он споет партию короля Филиппа в «Доне Карлосе» . Певец откроет миланский сезон в седьмой раз. На роль Елизаветы приглашена Анна Нетребко . Для нее это пятое открытие.

Оперный певец Ильдар Абдразаков Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Баварская опера примет российских певцов в качестве солистов спектаклей-хитов. Андрей Немзер , обладатель сильного и гибкого контртенора, приглашен на партию князя Орловского в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса .

Звезда Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова перевоплотится в Виолетту Валери из «Травиаты» . Недавно певица исполнила эту роль на гастролях в Мариинском театре и, по мнению очевидцев, вызвала в зале состояние, близкое к экстазу.

Звезда Шаляпина

Парижская опера возвращает в репертуар свою гордость — оперу Жюля Массне «Дон Кихот» по роману Сервантеса . На сцене главного театра Франции она не шла уже более 20 лет.

Ставить спектакль будет режиссер Дамиано Микьялетто, который делал в Большом театре «Путешествие в Реймс» Россини. Оркестром продирижирует экс-музыкальный руководитель Михайловского театра Михаил Татарников, заглавную роль исполнит Ильдар Абдразаков .

Предпремьерный показ оперы Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс» на новой сцене Большого театра, 2006 год. Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Русский бас в роли рыцаря печального образа — жест символический . Массне, покоренный могучим талантом Федора Шаляпина, написал свою оперу специально для него. А Абдразаков не так давно стал голосом Шаляпина в посвященном ему телесериале .

Тенор Дмитрий Корчак выйдет на сцену Парижской оперы в партии Гофмана из «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха.

Анна Нетребко вместе с Юсифом Айвазовым споет в «Андриенне Лекуврер» Чилеа .

Меццо-сопрано Екатерине Губановой предстоит осилить партию Иродиады в мистической «Саломее» Рихарда Штрауса. Началом международной карьеры для нее, выпускницы Московской консерватории, стало выступление в парижской постановке «Тристаны и Изольды» Вагнера, а пару лет назад она успешно показалась в парижском «Кольце Нибелунгов» .

Оперная певица Екатерина Губанова Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Так или иначе с парижской публикой на протяжении всех этих лет у меня были хорошие отношения . Она меня всегда замечательно принимала, — считает певица.

Анна растает

В концертных программах европейских театров также широко представлена и русская музыка, и отечественные артисты .

Пианисты Дмитрий Маслеев и Виктория Постникова станут героями сольных вечеров на сцене Театра Елисейских Полей . Маслеев исполнит произведения Рахманинова, Кюи, Метнера, Балакирева, Глинки и Мусоргского. Постникова сыграет Чайковского и Моцарта. Дирижер Максим Емельянычев со своим оркестром Il Pomo D’Oro пригласит любителей барочной музыки на концертное исполнение оперы «Дидона и Эней» Перселла.

Большой театр Женевы отпразднует юбилей Сергея Рахманинова исполнением его Второй симфонии и Рапсодии на темы Паганини . За пульт оркестра встанет Пааво Ярви, партию фортепиано исполнит Франческо Пьемонтези, которого московская публика помнит как тонкого интерпретатора сочинений Моцарта и Шумана.

Оперная певица Анна Нетребко Фото: teatroallascala.org

Филармонический оркестр Женевы сыграет «Весну священную» Стравинского, Второй концерт Прокофьева с этим коллективом исполнит темпераментный южнокорейский пианист Сон Джин Чо. Украшением камерных программ Женевской оперы станут квартеты Николая Мясковского .