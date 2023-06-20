Петра творенье: за что музыканты и зрители любят Конкурс Чайковского

Первый концерт Чайковского и «Торжественная увертюра» Шостаковича. Хибла Герзмава и Денис Мацуев. Брасс-ансамбль Мариинского театра и легенда мировой музыки Ли Шикунь. В Большом зале Московской консерватории состоялся концерт-открытие XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. За награды и Гран-при будут бороться пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, исполнители на медных и деревянных духовых инструментах. «Известия», вспомнив конкурсные баталии и ознакомившись с раскладом сил, выяснили, какие сюрпризы может преподнести соревнование.

Как открылись

У памятника Петру Ильичу плещутся флаги стран-участниц. На консерваторском фасаде размещены экраны с кадрами 65-летней истории конкурса. Из открытых окон несутся звуки рояля, духовых, струнных — конкурсанты занимаются. У Ротонды Большого зала духовой состав Государственного Кремлевского оркестра России под управлением Игоря Шевернёва и Андрея Колотушкина играет Чайковского и Свиридова, Римского-Корсакова. Московская консерватория готова к конкурсу.

Торжественная часть началась с цветочной церемонии — бордовые розы к подножию памятника возложили представители оргкомитета. И продолжилась гала-концертом со звездным лауреатским составом, в том числе двумя обладателями Гран-при Хиблой Герзмавой и Ариунбаатаром Ганбаатаром, а также легендой мировой музыки, лауреатом Первого конкурса Чайковского, китайским пианистом и композитором Ли Шикунем.

84-летний маэстро задушевно исполнил фрагмент фортепианного концерта Сян Синхая «Желтая река» и собственную транскрипцию пьесы Лю Чижи «Моя родина». Победители и лауреаты разных лет играли Чайковского, Шостаковича, Мендельсона.

За пульт симфонического оркестра Мариинского театра встал худрук конкурса Валерий Гергиев. А к участникам и гостям обратилась глава Оргкомитета, вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что конкурс стал ведущим музыкальным соревнованием планеты и сегодня наглядно демонстрирует, что искусство — вне политики.

— Недружественные политические элиты отменяют русскую культуру, но в сегодняшнем конкурсе принимают участие представители Европы, США, Азии. У музыки нет границ, ее язык — это язык согласия, — отметила она.

Кто соревнуется

На Конкурс поступили 742 заявки из 41 страны. После отборочного тура по видеозаписям к выступлению допущены 236 музыкантов.

Творческая география, вопреки опасениям, оказалась широкой. На концертные площадки Москвы и Санкт-Петербурга выйдут музыканты из России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Венесуэлы, Канады, Австралии и многих других стран. В количественном отношении преобладают российские и китайские участники.

Прогнозы относительно победы того или иного претендента — вещь неблагодарная. На сегодняшний день можно ориентироваться только на прошлые заслуги участников. Например, от России сыграют лауреаты первой премии недавнего Всероссийского музыкального конкурса. Победа на нем дала право участия в Конкурсе Чайковского без предварительного отбора. Это пианист Константин Хачикян, скрипач Михаил Усов, виолончелистка Мария Зайцева и вокалист Константин Федотов.

В списке претендентов-пианистов стоит обратить внимание также на Александр Ключко, выигравшего Первый международный конкурс имени Рахманинова, и Валентина Малинина, обладателя Гран-при III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Их шансы велики, но конкурс — всегда лотерея и легко может обнулить любые достижения.

Рескриптом императора

В музыкальном мире конкурсное движение — давний тренд, а родина его — Россия. Впервые Международный конкурс пианистов и композиторов, учрежденный Антоном Рубинштейном, состоялся в 1890 году в Санкт-Петербурге.

Проект соревнования, которое должно было проводиться в европейских столицах раз в пять лет, был утвержден рескриптом императора Александра III. К участию допускались музыканты-мужчины в возрасте от 20 до 26 лет, первая премия в обеих номинациях составляла 5000 франков.

Пять конкурсов, которые успели провести до Первой мировой войны, в том числе в Париже, Вене, Берлине, подарили музыке такие имена, как Феруччо Бузони, Николай Метнер, Бела Барток.

Музыкальный мир тесен. На втором конкурсе Рубинштейна победил русский пианист Иосиф Левин, а учеником его жены Розины, окончившей Московскую консерваторию у Василия Сафонова, стал американец Вэн Клайберн, в 1958 году триумфально выигравший Первый конкурс Чайковского.

Легендарный музыкант, который для москвичей навсегда остался Ван Клиберном, Ваней, Ванюшей, ушел из жизни 10 лет назад. На прощании с ним в его родном Далласе, звучали Чайковский, Рахманинов и «Подмосковные вечера» — то, что он играл в дни своего московского триумфа.

Духовики рулят

65-летняя история Конкурса полна яркими именами и творческими свершениями. Первым председателем его оргкомитета был Дмитрий Шостакович, в состав жюри в разные годы входили Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Мстислав Растропович, Сергей Лемешев, Георгий Свиридов, а список лауреатов, составивших цвет мирового исполнительского искусства, нет возможности привести из-за его объема.

Конкурс рос, развивался, менялся. На втором по счету соревновании к пианистам и скрипачам присоединились виолончелисты, на третьем — вокалисты. На шестнадцатом в число участников вошли исполнители на духовых инструментах.

— Духовые придали особый шарм состязанию, — делился с «Известиями» директор Музея Глинки, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах Михаил Брызгалов. — Духовики какое-то время считались вымирающей профессией. Если приживутся эти конкурсные номинации — сделаем большое дело.

Духовики не только прижились. В этом году они стали абсолютными лидерами по количеству. В духовом конкурсе заявлено 96 участников: 48 музыкантов, играющих на деревянных духовых и столько же — на медных. К фортепианному, скрипичному и виолончельному конкурсу допущены по 25 претендентов. К вокальному — 65 (30 певиц и 35 певцов).

На X конкурсе был учрежден Гран-при, его первой обладательницей стала Хибла Герзмава, на нынешнем состязании она в вокальном жюри.

В 2011 году конкурс наряду с московскими получил петербургские площадки, а меломаны — возможность смотреть все выступления в интернет-трансляции. Кроме того, были увеличены денежные премии и гарантированы международные концертные турне победителям.

На XV конкурсе в жюри ввели электронный подсчет голосов. Последний XVI конкурс вошел в историю интернет-рекордом (за выступлениями пианистов следили 13 млн пользователей) и самым продолжительным гала-концертом лауреатов и дипломантов.

Худрук конкурса и сопредседатель Оргкомитета Валерий Гергиев включил в программу 27 произведений в исполнении конкурсантов, в том числе и тех, кто не был отмечен профильными жюри, но запомнился как маэстро, так и публике.

Чувство и страсть

Приза зрительский симпатий на конкурсе нет. Но почти на каждом соревновании появляется кумир, за которого меломаны страстно болеют. Как правило, это пианист, замечательно исполняющий русскую музыку, но по каким-то причинам обделенный благосклонностью судей.

Стоит отметить, что конкурсная публика редко ошибается в своих пристрастиях. Имена француза Люки Дебарга и англичанина Фредерика Кемпфа, заслуживших особенные восторги, сегодня широко известны, и нынешний конкурс наверняка пополнит список любимцев.

Победитель IX Конкурса Борис Березовский считает, что нигде в мире нет такой неравнодушного зрителя.

— Я присутствовал на разных зарубежных конкурсах и видел, что кто-то больше нравился публике, кто-то — меньше, но такой горячей поддержки, настоящего чувства, страсти не возникало нигде — рассказывал он с «Известиями». — Конкурс Чайковского прекрасен и восхитителен тем, что, если какой-то талант не дойдет даже до полуфинала, у него все равно появятся поклонники и они в дальнейшем будут следить за его творчеством.

Страсть и поддержку меломаны могут явить, начиная с 20 июня, когда на московских площадках в соревнование вступят пианисты и скрипачи, а на питерских — вокалисты и виолончелисты. Духовики начнут первый тур там же днем позже.

Победители будут объявлены 1 июля.

Все события музыкального состязания в Москве и Санкт-Петербурге доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его официальном сообществе ВКонтакте.