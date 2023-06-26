Праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили туристы со всего мира

Главный праздник российских выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили туристы со всего мира. О том, как легендарный бриг объединяет миллионы зрителей, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Иностранцы и россияне специально приезжают в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на прохождение того самого парусника в акватории Невы. За «Алыми парусами» следили во Франции и Швейцарии, к празднику было приковано внимание журналистов из Вьетнама, Китая, Эквадора, Саудовской Аравии и других стран.

«Очень интересно, у нас в Латинской Америке, а именно в Эквадоре, никогда не было такого праздника. А мы любим такие праздники очень счастливые. Поэтому очень-очень-очень классно», — заметил журналист из Эквадора Хосе Альберто Гарсия Лопез.

«Это то, чего не существует во Франции и то, из чего Франция могла бы черпать вдохновение. Это действительно замечательный вечер», — заметил житель Франции Оливье Фаж.

Прохождение парусника сопровождалось красочным фейерверком. Такими яркими огнями город на Неве озаряется только раз в году.

«Это волшебное что-то такое, это невозможно передать. В душе остается и остается там навсегда», — признался выпускник из Петербурга Станислав Кольцов.

В этом году «Алые паруса» посетили выпускники из новых регионов России. Это символично, ведь в 2023 году легендарной церемонии исполнилось 55 лет.

«Эмоции через край. Усталость вообще не чувствуется, хотя уже который час», — отметила выпускница из Запорожской области Анастасия Слепкань.

«Все настолько ярко и красочно. Салют, особенно с музыкой, эти спецэффекты... Всё было просто на высшем уровне», — сказал выпускник из ДНР Максим Магро.

В момент прохождения брига вчерашние школьники загадывают желания. Эту атмосферу нельзя передать, ее можно только прочувствовать.

«Я счастлив смотреть на этот праздник, улыбки ребят, которые празднуют свой выпускной. Мне действительно нравится атмосфера вокруг», — заметил турист из Саудовской Аравии Дуаф Хинди.

«Будет передаваться поколениям. И я очень надеюсь, что мои будущие дети смогут посетить «Алые паруса». Я думаю, это будет так же незабываемо и так же фантастически», — сказала одна из выпускниц.

В общей сложности на шоу «Алые паруса» в этом году побывали 1,275 млн человек. Красочное представление увидели более 52 тыс. выпускников.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Для выпускников выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

Билеты на «Алые паруса» в 2023 году получили все петербургские выпускники и медалисты из других регионов РФ. Помимо этого участниками «Алых парусов» в этот раз стали более 500 выпускников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ежегодный праздник «Алые паруса» является обладателем ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Первый раз фестиваль выпускников в Ленинграде состоялся в 1968-м, но спустя несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.