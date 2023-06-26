Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНДР обвинили США в обострении напряженности на Корейском полуострове
Происшествия
В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых
Мир
В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Происшествия
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Общество
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общество
Режим КТО сняли в Воронежской области
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах РФ
Армия
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Общество
Собянин сообщил об отмене связанных с режимом КТО ограничений в Москве
Общество
Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста
Мир
МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о военном психозе в Европе
Общество
Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье
Сюжет:

Праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили туристы со всего мира

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный праздник российских выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили туристы со всего мира. О том, как легендарный бриг объединяет миллионы зрителей, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Иностранцы и россияне специально приезжают в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на прохождение того самого парусника в акватории Невы. За «Алыми парусами» следили во Франции и Швейцарии, к празднику было приковано внимание журналистов из Вьетнама, Китая, Эквадора, Саудовской Аравии и других стран.

«Очень интересно, у нас в Латинской Америке, а именно в Эквадоре, никогда не было такого праздника. А мы любим такие праздники очень счастливые. Поэтому очень-очень-очень классно», — заметил журналист из Эквадора Хосе Альберто Гарсия Лопез.

«Это то, чего не существует во Франции и то, из чего Франция могла бы черпать вдохновение. Это действительно замечательный вечер», — заметил житель Франции Оливье Фаж.

Прохождение парусника сопровождалось красочным фейерверком. Такими яркими огнями город на Неве озаряется только раз в году.

«Это волшебное что-то такое, это невозможно передать. В душе остается и остается там навсегда», — признался выпускник из Петербурга Станислав Кольцов.

В этом году «Алые паруса» посетили выпускники из новых регионов России. Это символично, ведь в 2023 году легендарной церемонии исполнилось 55 лет.

«Эмоции через край. Усталость вообще не чувствуется, хотя уже который час», отметила выпускница из Запорожской области Анастасия Слепкань.

«Все настолько ярко и красочно. Салют, особенно с музыкой, эти спецэффекты... Всё было просто на высшем уровне», — сказал выпускник из ДНР Максим Магро.

В момент прохождения брига вчерашние школьники загадывают желания. Эту атмосферу нельзя передать, ее можно только прочувствовать.

«Я счастлив смотреть на этот праздник, улыбки ребят, которые празднуют свой выпускной. Мне действительно нравится атмосфера вокруг», — заметил турист из Саудовской Аравии Дуаф Хинди.

«Будет передаваться поколениям. И я очень надеюсь, что мои будущие дети смогут посетить «Алые паруса». Я думаю, это будет так же незабываемо и так же фантастически», — сказала одна из выпускниц.

Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Красочное шоу для выпускников России в нынешнем году посвятили теме преемственности времен

В общей сложности на шоу «Алые паруса» в этом году побывали 1,275 млн человек. Красочное представление увидели более 52 тыс. выпускников.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Для выпускников выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

Билеты на «Алые паруса» в 2023 году получили все петербургские выпускники и медалисты из других регионов РФ. Помимо этого участниками «Алых парусов» в этот раз стали более 500 выпускников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ежегодный праздник «Алые паруса» является обладателем ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Первый раз фестиваль выпускников в Ленинграде состоялся в 1968-м, но спустя несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023