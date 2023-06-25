В празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге участвовали более 1 млн человек

В празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие 1 млн 275 тыс. человек в этом году, заявили 25 июня в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

«В празднике приняли участие в общей сложности 1 млн 275 тыс. человек, в том числе около 52 тыс. выпускников школ», — сказано в сообщении ведомства.

Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники органов внутренних дел Санкт-Петербурга и транспортной полиции. Во время мероприятия полицейские приняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушения и происшествия не фиксировались.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Для выпускников выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Билеты на «Алые паруса» в 2023 году получили все петербургские выпускники и медалисты из других регионов РФ. Помимо этого участниками «Алых парусов» в этот раз стали более 500 выпускников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ежегодный праздник «Алые паруса» является обладателем ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Первый раз фестиваль выпускников в Ленинграде состоялся в 1968-м, но спустя несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.