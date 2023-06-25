Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России
Общество
Сотрудники МЧС спасли краснокнижную мягкотелую черепаху в Биробиджане
Армия
Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономике
Мир
Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине
Общество
Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного Малино
Общество
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Экономика
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Мир
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ
Общество
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован
Общество
В Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение
Происшествия
Женщину с ребенком спасли в Казани при пожаре из-за загоревшегося телевизора
Сюжет:

В празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге участвовали более 1 млн человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие 1 млн 275 тыс. человек в этом году, заявили 25 июня в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

«В празднике приняли участие в общей сложности 1 млн 275 тыс. человек, в том числе около 52 тыс. выпускников школ», — сказано в сообщении ведомства.

Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники органов внутренних дел Санкт-Петербурга и транспортной полиции. Во время мероприятия полицейские приняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушения и происшествия не фиксировались.

Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Красочное шоу для выпускников России в нынешнем году посвятили теме преемственности времен

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Для выпускников выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Билеты на «Алые паруса» в 2023 году получили все петербургские выпускники и медалисты из других регионов РФ. Помимо этого участниками «Алых парусов» в этот раз стали более 500 выпускников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ежегодный праздник «Алые паруса» является обладателем ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Первый раз фестиваль выпускников в Ленинграде состоялся в 1968-м, но спустя несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2022 году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023