Девять полетов беспилотников коалиции США зафиксировано в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов 25 июня сообщил, что в Сирии зафиксировало девять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции».

«Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции», — сказал он на брифинге.

Как отметил Гуринов, за сутки зафиксировано девять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников «международной коалиции», в том числе над Идлибской зоной деэскалации.

Ранее, 23 июня, стало известно, что за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами БПЛА и авиации «коалиции». При этом в двух случаях пилоты истребителей ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии.

Накануне Гуринов заявил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений, связанных с использованием беспилотников и авиации со стороны коалиции, возглавляемой США.

16 июня Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.

В ЦВПС 15 июня указали, что российским военным удалось вывести из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии семерых детей и двух женщин-беженок. Там уточнили, что в указанном районе сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Также 8 июня сообщалось, что российские военнослужащие обеспечили выход 11 беженцев, в том числе шестерых детей, из этой же зоны.

7 июня сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.

До этого, 30 мая, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Он отметил, что «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.