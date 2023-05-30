Нарышкин указал на подготовку США боевиков ИГ для дестабилизации обстановки в Сирии
Соединенные Штаты Америки готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Об этом заявил во вторник, 30 мая, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять. В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов», — заявил Нарышкин, чьи слова приводит пресс-служба СВР.
Как отметил Нарышкин, «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Там, по его словам, проходят подготовку десятки боевиков ИГ, ряды которых США регулярно пополняют.
«Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней — места массового скопления людей, магазины и госучреждения», — добавил Нарышкин.
Ранее, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ. По его словам, цель американцев — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране. Он также добавил, что Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что по этому вопросу было недавно обсуждение между военными России и Сирии, которые договорились о плане совместных действий.
Еще в ноябре прошлого года президент Сирии Башар Асад отмечал, что Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире.