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Лавров уличил США в создании «Армии свободной Сирии» с участием террористов

Лавров: США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием террористов
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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 10 мая, заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ (признана террористической и запрещена в РФ, «Исламское государство» — прежнее название).

«Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране», — сказал Лавров на встрече глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию ситуации в САР.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что по этому вопросу было недавно обсуждение между военными России и Сирии, которые договорились о плане совместных действий.

По словам министра, Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.

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В Москве в среду проходит встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию ситуации в САР. Лавров назвал важными четырехсторонние переговоры и подчеркнул, что оптимальным результатом общения могло бы стать поручение экспертам подготовить проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации. Помимо этого он призвал начать прорабатывать восстановление логистических связей Дамаска и Анкары.

24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.

3 и 4 апреля уже прошла встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска.

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