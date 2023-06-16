Беженцев с детьми вывели российские военные из оккупированной США зоны в Сирии

Двух женщин-беженок с семью детьми вывели российские военные из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии. Об этом 15 июня на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Российский центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на неблагоприятную обстановку в зоне Эт-Танф. <...> За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход девяти беженцев (две женщины, семеро детей)», — сказал он.

Гуринов добавил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили за сутки семь обстрелов правительственных сил. В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Латакия — шесть.

Ранее, 8 июня, военные РФ обеспечили выход 11 беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф. Благодаря помощи российских военных зону покинули двое мужчин, три женщины и шестеро детей.

Накануне, 7 июня, сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.