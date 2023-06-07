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Сирийская армия и группировка РФ уничтожили 20 боевиков на юге Сирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Об этом в среду, 7 июня, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни «Белая» в провинции Хомс», — рассказал он.

Гуринов добавил, что было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, а также 30 укрытий террористических формирований.

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Ранее, 22 мая, стало известно, что один военнослужащий ВС Сирии погиб в провинции Латакия в результате снайперского обстрела боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ).

19 мая правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в районе Эт-Танф, который находится под контролем международной антитеррористической коалиции.

До этого, 7 апреля, сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.

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