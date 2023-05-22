Сирийский военный погиб в результате снайперского обстрела боевиков

Один военнослужащий ВС Сирии погиб в провинции Латакия в результате снайперского обстрела боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия, убит один сирийский военнослужащий», — рассказал он.

Гуринов добавил, что за прошедший день в идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны «Джебхат ан-Нусра» в провинциях Алеппо и Латакия.

Ранее, 19 мая, стало известно, что правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в районе Эт-Танф, который находится под контролем международной антитеррористической коалиции.



7 апреля сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.

5 апреля двое сирийских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате отражения атаки радикалов. Потери со стороны противника составили девять человек.