Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР

Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в районе Эт-Танф, который находится под контролем так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом 19 мая сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой «международной антитеррористической коалиции», пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении правительственных войск САР», — указал Гуринов.

По его словам, поздним вечером 18 мая военнослужащие опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР обнаружили группу боевиков. Они пытались скрытно покинуть район Эт-Танф на трех пикапах. После огневого воздействия со стороны правительственных сил группа скрылась с подконтрольной коалиции территории.

Гуринов подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует неспособность коалиции обеспечивать контроль над районом Эт-Танф и выполнять свои обязанности по пресечению террористической деятельности радикальных джихадистских групп на юге Сирии.

Ранее, 7 апреля, сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.

До этого, 5 апреля, двое сирийских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате отражения атаки радикалов. Потери со стороны противника составили девять человек.