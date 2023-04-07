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Сирийские военные уничтожили троих боевиков в провинции Идлиб

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в пятницу, 7 апреля.

Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.

Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков. В провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Идлиб — два обстрела, еще один — в провинции Латакия.

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Ранее, 5 апреля, двое сирийских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате отражения атаки радикалов. Потери со стороны противника составили девять человек.

4 апреля Центральное командование армии США сообщило об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) — Халида Айдда Ахмада аль-Джабури. Он был ответственным за планирование атак ИГ в Европе и развитие руководящих структур террористической организации.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

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