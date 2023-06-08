Военные РФ обеспечили выход 11 беженцев из оккупированной США зоны в САР

Российские военнослужащие обеспечили выход 11 беженцев, в том числе шестерых детей, из оккупированной США зоны Эт-Танф. Об этом 8 июня сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на неблагополучную обстановку в лагере беженцев Рукбан. За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход 11 беженцев», — сказал он на брифинге.

Как уточнил Гуринов, благодаря помощи российских военных зону покинули двое мужчин, трое женщин и шесть детей. По его словам, США всё еще демонстрируют неготовность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии и продолжают затягивать процесс выхода беженцев, усугубляя гуманитарную катастрофу.

Кроме того, Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. В провинции Алеппо зафиксировано два обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел.

Накануне сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, а также 30 укрытий террористических формирований.