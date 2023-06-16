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Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в Сирии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Julio Hernandez
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Со стороны подразделений Вооруженных сил США в сирийской провинции Ракка отмечены провокационные действия, заявил 16 июня на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В провинции Ракка отмечены провокационные действия со стороны подразделений Вооруженных сил США. Выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара», — сказал он.

Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США «коалицией» правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России. Кроме того, это деструктивно влияет на развитие обстановки.

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Днем ранее, 15 июня, в ЦВПС сообщали, что российским военным удалось вывести из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии семерых детей и двух женщин-беженок. Там уточнили, что в указанном районе сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация.

7 июня сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.

30 мая глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Он отметил, что «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

Ранее, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ. По его словам, цель американцев — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране. Он также добавил, что Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.

Еще в ноябре 2022 года президент Сирии Башар Асад отмечал, что Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире.

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