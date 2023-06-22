В Сирии за сутки зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня

За прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений, связанных с использованием беспилотников и авиации со стороны коалиции, возглавляемой США. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции». Нарушения носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции»», — сказал он.

Участились случаи проведения терактов в отношении военнослужащих Сирийской Арабской Армии и гражданского населения, отмечает ЦПВС.

«В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 — только за прошедшую неделю», — сообщил Гуринов.

По информации ЦПВС, за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок было произведено 5 обстрелов позиций сирийских правительственных сил: «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в РФ) — один обстрел в провинции Идлиб, «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ) — четыре обстрела в провинции Алеппо.

Отмечается, что подконтрольные США деструктивные силы активизировали деятельность по дестабилизация обстановки в Сирии.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон отмечает активизацию деятельности на территории Сирийской Арабской Республики деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях», — отметил замруководителя российского ЦПВС.

Ранее, 16 июня, Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США «коалицией» правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.

Накануне в ЦВПС сообщали, что российским военным удалось вывести из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии семерых детей и двух женщин-беженок. Там уточнили, что в указанном районе сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Также, 8 июня, сообщалось российские военнослужащие обеспечили выход 11 беженцев, в том числе шестерых детей, из этой же зоны.

7 июня сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.

До этого, 30 мая, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Он отметил, что «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

Ранее, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ. По его словам, цель американцев — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране. Он также добавил, что Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.

Еще в ноябре 2022 года президент Сирии Башар Асад отмечал, что Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире.