В Стокгольме в результате аварии в парке развлечений погиб человек

В Стокгольме в результате аварии на аттракционе «Американские горки» один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом 25 июня сообщает шведская газета Aftonbladet.

Что именно случилось с аттракционом в парке развлечений «Грёна лунд», пока неизвестно. По предварительным данным, одна из вагонеток сошла с рельсов, из-за чего люди выпали из нее и получили травмы. Как уточняет телеканал SVT, 14 человек пострадали, семеро из них госпитализированы.

Полиция закрыла парк для посетителей и опрашивает свидетелей произошедшего. По словам некоторых из них, у сломавшейся вагонетки ослабли крепления колес.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на прилегающих к парку развлечений улицах, чтобы обеспечить максимально быстрый подъезд машин скорой помощи.

Ранее, 24 мая издание The Mirror сообщило, что в австралийском штате Квинсленд 12-летняя девочка спрыгнула с 40-метрового аттракциона из-за неисправности страховки и выжила. В результате падения пострадавшая получила перелом ноги, сейчас она проходит лечение амбулаторно. Расследованием случившегося занялось управление штата по вопросам безопасности труда.