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В Австралии девочка спрыгнула с 40-метрового аттракциона и выжила

The Mirror: 12-летняя девочка выжила после падения с самого высокого аттракциона в Автралии
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Фото: 9news
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В австралийском штате Квинсленд 12-летняя Холли Браун спрыгнула с 40-метрового аттракциона из-за неисправности страховки и выжила. Об этом сообщило 24 мая издание The Mirror.

Холли и ее подруга Ава решили прокатиться на аттракционе Mega Drop, который позволяет ощутить свободное падение. Так, сначала кабина поднимается по башне высотой почти в 40 м, а потом падает вниз на скорости до 209 км в час.

На тот момент девушки были единственными посетительницами. Когда кабина аттракциона тронулась с места, оказалось, что удерживающие устройства были не закреплены. У Холли оно поднялось наверх, настолько, что девочка не могла до него дотянуться, а у ее подруги Авы оно было опущено, но не зафиксировано до конца.

«Поэтому я подумала: «Ну, я либо прыгну и, может быть, сломаю несколько костей, либо поднимусь и умру», — сказала она в интервью изданию.

Ава не прыгнула за подругой. Она продолжила ехать вверх, пока сотрудник не нажал кнопку аварийной остановки. В итоге девушку спасли с аттракциона.

В результате падения Холли получила перелом ноги. В настоящее время она находится дома и проходит лечение. Расследованием случившегося занялось Управление штата по вопросам безопасности труда.

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В марте сообщалось, что не менее 15 человек пострадали при внезапном падении аттракциона на выставке-ярмарке в городе Аджмере, расположенном в индийском штате Раджастхан. Среди пострадавших были дети и женщины.

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