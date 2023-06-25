Финорганизации будут работать в обычном режиме 26 июня

В Москве, несмотря на объявленый нерабочий день, финансовые организации должны продолжить свою работу 26 июня. Об этом сообщили в воскресенье, 25 июня, в Центральном банке (ЦБ) РФ.

«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России», — готовится в публикации ЦБ в Telegram-канале.

Кроме того, торги на Московской бирже в понедельник пройдут в обычном режиме.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Кроме того, в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).