Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ

Меры безопасности усилены в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах на юге страны. Об этом 24 июня сообщили в Минпросвещения РФ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле.

Также добавляется, что школьные выпускные вечера в регионах, где не введены меры антитеррористического характера, проходят в штатном режиме.

Ранее 24 июня в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) сообщили, что движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. Пассажирские поезда, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику.

Тогда же стало известно, что российский интернет-магазин Ozon временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах РФ. В компании уточнили, что из-за сложившейся ситуации рейтинг продавцов, которые не могут совершить отгрузку товаров, не пострадает.

Повышенные меры безопасности принимаются на фоне попытки военного мятежа, которую 23 июня предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В правительстве Воронежской области 24 июня заявили, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон». Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой, а также индивидуальными транспортными средствами. Также было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон». Кроме того, движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.