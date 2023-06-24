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РЖД сообщили о следовании поездов южного направления согласно расписанию

РЖД: вокзалы по всей стране работают штатно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) 24 июня.

«В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Добавляется, что вокзалы по всей стране работают штатно. Кроме того, на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

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Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщил, что в Ростовской области АЗС работают в штатном режиме, все нефтебазы имеют достаточный запас топлива. По его словам, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме.

Ранее 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в регионе отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км. Гусев призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

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