РЖД сообщили о следовании поездов южного направления согласно расписанию

Движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) 24 июня.

«В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Добавляется, что вокзалы по всей стране работают штатно. Кроме того, на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщил, что в Ростовской области АЗС работают в штатном режиме, все нефтебазы имеют достаточный запас топлива. По его словам, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме.

Ранее 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в регионе отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км. Гусев призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.