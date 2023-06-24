Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 июня заявил, что по обстановке на территории региона проводятся совещания с силовыми структурами.

«Провожу постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев призвал жителей региона с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые могут быть введены при необходимости. По его словам, речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий и дополнительные меры по досмотру автомобилей.

Соответствующие решения связаны с ситуацией вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были приняты меры по усилению безопасности. Как сообщил источник «Известий», в столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Также повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев обратился к местным жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилены меры безопасности. По его словам, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже предупредил об усилении мер безопасности. Он рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.