Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 июня заявил, что в регионе усилены меры безопасности.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим он посоветовал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, особенно за пределы региона.

Кроме того, Воробьев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Усиление мер безопасности связано с ситуацией вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были приняты меры по усилению безопасности. Как сообщил источник «Известий», в столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Также повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев обратился к местным жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже предупредил об усилении мер безопасности. Он рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.