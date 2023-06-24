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Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве были приняты меры по усилению безопасности. Об этом в субботу, 24 июня, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Проводятся антитеррористические мероприятия <...> Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием», — написал он в своем Telegram-канале.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Также повышенная готовность наблюдается около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев обратился к местным жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже предупредил об усилении мер безопасности. Он рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Между тем в воронежской администрации заявили, что по ранее перекрытой федеральной трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники.

Данные шаги связаны с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

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