На улицах Ростова-на-Дону появилась военная техника. Проезд колонны военной техники 24 июня увидел корреспондент «Известий».

Речь идет о танках, бронетранспортерах (БТР) и боевых машинах пехоты (БМП). Их можно увидеть у штаба Южного военного округа (ЮВО), который располагается в центре города.

Подобная активность связана с ситуацией вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули военнослужащих и правоохранителей. По улицам распределены полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Также стало известно, что движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто. На выезде из Ростова-на-Дону возникла большая пробка. Транспортный поток был направлен обратно в город.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона и призвал их не покидать свои дома. Он попросил сохранять спокойствие и заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения.

Согласно информации источника «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.