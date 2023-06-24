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В РКН заявили о поддержке ужесточения наказания за распространение дипфейков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Роскомнадзоре приветствуют ужесточение ответственности за распространение потенциально опасных дипфейков — контента с реалистичной подменой фото, видео и аудиоматериалов, сообщили «Известиям» в службе. Там уточнили: особенно это касается материалов вроде ложных заявлений официальных должностных лиц.

Искажения не принимаются: в РФ законодательно определят дипфейк
Чем опасен подобный контент и почему его важно вывести в правовое поле

«Роскомнадзор поддерживает инициативу по ужесточению ответственности за распространение дипфейков под видом достоверных сообщений и имеющих потенциально высокую социальную или экономическую опасность, например недостоверных политических и социально значимых публичных выступлений и высказываний якобы официальных должностных лиц», — сказали «Известиям» в Роскомнадзоре, комментируя инициативу о введении термина «дипфейк».

При разработке законопроекта о введении официального понятия «дипфейк» необходимо не только дать его определение, но и убедиться в наличии технологий, которые способны оперативно и эффективно выявлять подобные явления, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что действующее российское законодательство, в свою очередь, уже предусматривает порядок ограничения доступа к подобной недостоверной общественно значимой информации.

Ранее «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщали, что в российском законодательстве появится официальное понятие «дипфейк». По словам главы комитета Александра Хинштейна, сейчас всё чаще используются нейросети для создания контента с реалистичной подменой фото-, видео- и аудиоматериалов. Он добавил, что отличить их от достоверного изображения становится всё труднее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ответные в меру: РКН поддержал ужесточение наказания за дипфейки

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