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Что известно о гибели батискафа «Титан» в Атлантике. Главное

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Фото: Global Look Press/ABACA
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Гибель экипажа батискафа «Титан» в Атлантическом океане, отправившегося к обломкам «Титаника» в конце прошлой недели, официально подтвердилась. Части подводного аппарата были найдены накануне вечером. «Известия» собрали основную информацию о произошедшем.

Причиной гибели «Титана» мог стать взрыв

Об обнаружении останков батискафа 22 июня сообщила береговая охрана США. По словам командира первого округа береговой охраны, контр-адмирала Джона Могера, на морском дне примерно в 1,6 тыс. футов (487 м) от носовой части «Титаника» был найден хвостовой обтекатель «Титана». Другие обломки находились поблизости.

Данные об обломках батискафа свидетельствуют о том, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. Эксперты выразили уверенность в том, что экипаж погиб. Однако они усомнились, что их останки будут обнаружены.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

Батискаф имел технические неисправности

Как стало известно 21 июня, корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы. Он, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. На это еще в январе 2020 года указывал основатель специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктона Раша.

Специалист отмечал, что из-за имеющихся неисправностей максимальную глубину погружения «Титана» снизили до 3 тыс. м, в то время как обломки «Титаника» залегают в океане на глубине 3,8 тыс. м. Незадолго до этого Раш заявил о новом этапе поиска финансирования постройки новых субмарин, способных погружаться на более низкие глубины, чем «Титан».

При этом в OceanGate утверждали, что подводный аппарат способен погружаться на глубину до 4 тыс. м «с комфортным запасом безопасности».

Как проходила спасательная операция

О пропаже судна в Атлантическом океане 19 июня сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В районе происшествия была организована поисково-спасательная операция под руководством береговой охраны США с участием военных самолетов. Впоследствии к поискам присоединились канадская береговая охрана и Вооруженные силы Канады. В частности, канадцы задействовали самолет C-130 и поисковый самолет подводных лодок P-8.

Отмечалось, что операция осложнялась большой глубиной, на которой находился «Титан». Позднее спасатели услышали «акустическую обратную связь». Однако расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

Начало погружения к «Титанику»

«Титан» 18 июня был доставлен на место канадским исследовательским судном Polar Prince («Полярный принц») и начал погружение в 8:00 (15:00 мск).

На борту «Титана» находились пакистанский бизнесмен Шахзад Давуд, его сын Сулейман, британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, французский пилот подводного плавания Поль-Генри Нарголе, исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Связь с подводным аппаратом была потеряна спустя 1 час 45 минут после погружения.

Первоначально предполагалось, что судно могло зацепиться за обломки «Титаника» или быть придавленным ими. На случай чрезвычайных ситуаций у экипажа был 96-часовой запас кислорода.

Воздух в подводном аппарате при отсутствии повреждений должен был закончиться днем 22 июня.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада). По данным сайта OceanGate Expeditionих, семидневное путешествие к обломкам корабля обходится в $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

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