Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве

В результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погиб человек, еще двое пострадали. Об этом 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В настоящее время спасли 18 жителей. <…> Двое пострадавших госпитализированы», — написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы рано утром. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей, 13 единиц техники. Также ГСЧС направила трех штатных психологов для помощи пострадавшим.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) информировали, что в одной из квартир на седьмом этаже высотки взорвался газ. После этого произошло обрушение конструкций.

По состоянию на 05:45 возгорание на месте взрыва локализовано. Продолжается поиск людей на разрушенных этажах.

Ранее, 30 мая, сообщалось о пожаре в Киеве. По информации местных СМИ, столб дыма заметили в Оболонском районе.

До этого, 3 мая, в том же районе украинской столицы горели склады. В районе пожара фиксировали сильное задымление.