На Украине сообщили о пожаре в Киеве
В Киеве произошел пожар, о чем сообщил Telegram-канал Klymenko Time 30 мая.
Уточняется, что причины возгорания неизвестны. По информации Telegram-канала «Политика страны», столб дыма заметили в Оболонском районе украинской столицы.
Ранее, 3 мая, в Киеве, в районе Оболони, горели склады. Близ этой местности фиксировали сильное задымление.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.