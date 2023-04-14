В Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям по региону.

На данный момент пожар локализован и ликвидирован.

Отмечается, что сообщение о пожаре было получено в 20:50. Церковь загорелась в селе Гута-Межигорская.

«По прибытию спасатели установили, что помещения религиозного сооружения горят по всей площади», — говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших нет, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в этот день стало известно о захвате Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области. Уточняется, что к этому причастны сторонники ПЦУ. По словам источника, в захвате участвовали староста села и местные депутаты Эдуард Пидкевич и Николай Оверковский. Они срезали болгаркой замки на дверях церкви. Инициатором захвата названа глава местного старостинского округа Елена Духневич.

10 апреля сообщалось о штурме церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ в Каменец-Подольском. По данным СПЖ, такую попытку предприняли подростки, которыми руководили несколько кураторов. Полиция при этом не вмешивалась.

Днем ранее противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.