Противники УПЦ предприняли попытку захвата собора в Каменец-Подольском

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предприняли попытку захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора Святого Александра Невского в Каменец-Подольском. <...> Полиция не реагирует на вызовы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что противники УПЦ с вечера призывают приходить в собор для штурма и распространяют ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищают храм, пытаются вручить повестки. Внутри собора тем временем продолжаются богослужения.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) уже несколько месяцев захватывают храмы в разных районах Украины.

Так, накануне они захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ в селе Липовец под Киевом.

5 апреля сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.