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Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор УПЦ в Хмельницкой области

УПЦ сообщила, что рейдерами захвачен кафедральный собор в Хмельницкой области
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Фото: соцсети
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Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке в Хмельницкой области захвачен рейдерами. Об этом 8 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Шепетовка. Всё. Кафедральный собор захвачен», — говорится в сообщении.

Союз православных журналистов уточнил, что собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Во вторник Хмельницкий областной совет запретил работу УПЦ на территории региона.

Ранее в субботу стало известно, что в селе Липовец под Киевом сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ. Один из штурмовавших здание умер во время нападения на священника.

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Ранее, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове. В 9:00 на территорию кафедрального собора зашли около 50 человек во время службы, заблокировали вход на территорию и в храм.

Сторонники раскольнической ПЦУ уже несколько месяцев захватывают храмы в разных районах Украины.

В марте на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что они могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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