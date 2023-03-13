Трудно быть с богом: монахов выгоняют из главного монастыря Украины

Украинские власти выгоняют монахов из главной православной обители страны — Киево-Печерской лавры. Освободить все здания и помещения предписано до 29 марта. Представители канонической УПЦ называют решение незаконным. «Дьявол делает всё возможное, чтобы молитва прекратилась, апокалипсис начинается с Украины», — говорит наместник монастыря митрополит Павел. «Известия» разбирались в ситуации.

Монахам дали две недели на выселение

Монахам и служителям Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь до 29 марта. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, ведомство расторгает с монастырем договор аренды из-за неких нарушений. При этом подробностей и примеров нарушений он не привел.

Выселением монастыря займутся специальные рабочие группы, которые проведут инвентаризацию имущества, а также обследуют здания и сооружения. «Кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам. В отношении них будет отдельная проверка» , — говорит Ткаченко. По его словам, до 14 марта монахи должны выдвинуть «двух-трех представителей» в эти рабочие группы.

Фрески Успенского собора Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS/Aleksandr Gusev/SOPA Images/Sipa USA

При этом министр намекнул, что шанс остаться в лавре у насельников есть — достаточно перейти из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ . «Они прекрасно об этом знают», — сказал он, добавив, что 11 марта разговаривал со священниками, которые уже сменили юрисдикцию.

В УПЦ заявили, что для выселения из лавры нет юридических оснований. «Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать материальные ценности и культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которые не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы», — сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

Стороны при этом демонстрируют готовность к силовому противостоянию. Украинские официальные лица говорят, что монахами займется СБУ и МВД, если те откажутся выселяться . В соцсетях украинских националистов появились объявления о наборе во Львове массовки для поездки в лавру.

В свою очередь, наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел призвал православных отстоять веру. « Дьявол делает всё возможное, чтобы молитва прекратилась. Наверное, апокалипсис начинается с Украины… Мы не должны посрамить Церковь, пускай даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти. Мы не за бунты, не за революции, но дайте нам молиться, как мы хотим, как мы научены», — сказал он. Архиепископ Ровенский и Острожский Пимен призвал всех христиан встать на защиту Киево-Печерской лавры от «государственных богоборцев».

Давление на УПЦ усилилось осенью

После начала специальной военной операции каноническая УПЦ заняла компромиссную позицию. Из устава организации исключили положения, указывающие на связь с Московским патриархатом. При этом киевские иерархи не обращались к Константинополю с просьбой о признании независимости. Патриарха Кирилла в монастырях и храмах поминать перестали, но своего патриарха не избрали.

Поначалу такая тактика приносила плоды — примерно полгода УПЦ функционировала в обычном режиме. Осенью, однако, концепция поменялась, на каноническую церковь начались гонения. В конце прошлого и начале нынешнего года сотрудники СБУ провели порядка сотни обысков в храмах и епархиях . В спецслужбе при этом не скрывали, что считают священников вражескими агентами. «Мы должны вычистить всю среду вражеских кротов в рясах», — говорил врио председателя СБУ Василий Малюк.

Прихожане во время службы в Киево-Печерской лавре в Киеве Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

СБУ также возбудила почти 60 уголовных производств против священников УПЦ . Их обвиняют в госизмене, подрывной деятельности, «распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера». Так, восемь лет тюрьмы грозит винницкому митрополиту Ионафану. Свидетельствами «госизмены» владыки стали неработающие дебетовые карты украинского представительства Сбербанка РФ, визитные карточки российских приходов РПЦ и журнальная фотография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Участились рейдерские захваты общин и храмов. Согласно данным юридической службы УПЦ, в 2022 году и начале 2023-го произошло около 300 захватов. Вооруженные люди выгоняют прихожан и опечатывают здания, требуют отречься от УПЦ и перейти в ПЦУ. Кроме того, зафиксировано 10 случаев вандализма в отношении православных храмов.

Усилилось и законодательное давление. В декабре Владимир Зеленский заявил, что в стране не должно быть религиозных организаций, «аффилированных с Россией». Тогда он отметил, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души». В январе правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет УПЦ. В начале марта киевские городские власти запретили УПЦ мероприятия вне храмов, то есть любые крестные ходы.

Главная цель — запрет УПЦ

Инсайдерские источники в офисе президента Украины сообщают, что команда Зеленского решила полностью ликвидировать УПЦ. Процесс растягивают во времени, чтобы он прошел менее болезненно, побольше священников перешло в раскольническую ПЦУ. «Выселение монахов из Киево-Печерской лавры — только первый шаг на этом пути», — говорится в одной из публикаций.

Эксперты считают, что верующие не смогут помешать украинским властям.

— На стороне Киева явное силовое преимущество. Сопротивление могут подавлять вплоть до физической ликвидации, никакого наказания за это исполнители не понесут. Населению при этом давно объясняют, что УПЦ — «внутренний враг», с которым надо бороться. Не все в это верят, но большинству такого объяснения достаточно. Так что и с пропагандистской точки зрения Киев ничего не потеряет, — говорит «Известиям» политолог Александр Дудчак.

Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Он добавляет, что после 2014 года на Украине выстраивается искусственная политическая нация. «Такое образование, понятно, не выносит истинной веры, истинной религии. Неудивительно, что православие не уживается с этой властью», — отмечает он.

Политолог Богдан Безпалько говорит, что украинские власти и их западные кураторы нацелены на полную ликвидацию УПЦ.