 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления
/

Пиратство по-монастырски: УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры

Притеснение служителей одного из старейших православных монастырей продолжается не один год
Фото: AP/Bernat Armangue
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Духовенству УПЦ — Украинской православной церкви Московского патриархата — предписано до 29 марта покинуть здание Киево-Печерской лавры. Однако монахи покидать лавру отказываются, поскольку законных оснований для прекращения договора аренды нет. Нападения и захваты отдельных храмов на территории Украины известны с 2020 годов, однако в конце 2022 годов давление на связанных с Россией монахов резко возросло. Чем обернется для Украины попытка изгнать УПЦ из лавры — в материале «Известий».

Киево-Печерская лавра: история и наши дни

История Лавры насчитывает почти тысячу лет. Первая обитель в пещерах Берестовского холма была создана афонским монахом Антонием Печерским в 1051–1052 годах, спустя десятилетие появился Верхний монастырь. Лавра быстро стала крупным духовным и культурным центром Древнерусского государства, в ней велось летописание, сформировалась собственная иконописная школа.

«Святыни предаются поруганию»: на Украине готовятся запретить каноничную УПЦ
Раскольники провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры

Комплекс Киево-Печерской лавры расположился на двух холмах у берегов Днепра в центре Киева. Ансамбль включает 13 храмов и три колокольни, расположенные на площади 28 га. Главный соборный храм — Успенский. Часть храмов находится в Верхней лавре, часть — в том числе Ближние и Дальние пещеры — в Нижней лавре. Подземные коридоры растянулись на полкилометра, в них покоятся мощи более 120 святых и защитников, среди которых летописец Нестор, автор «Повести временных лет», богатырь Илья Муромец и даже премьер-министр Российской империи Петр Столыпин.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

Фото: AP/Efrem Lukatsky

За свою историю эти земли побывали под контролем Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, монастырь дважды пытались передать в подчинение папе римскому, пока в 1654 году Киев не возвратился в состав Русского государства. С 1688 года Киево-Печерский монастырь являлся ставропигией Патриарха Московского и всея Руси. При Петре I Печерская крепость превратилась в главное укрепление Киева, оставаясь при этом и важнейшим духовным центром до последних дней Российской империи.

Новая страница истории Киево-Печерской лавры началась в 1988 году — в дни 1000-летия Крещения Руси, когда монастырь открылся вновь после советских гонений. В 1990 году ансамбль лавры внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До недавних пор община лавры находилась в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата, на территории проживало до 220 монахов. По договору от 2013 году за ними закреплялось право безвозмездного использования Нижней лавры.

В должной вере: в Прибалтике хотят отколоть церкви от Московского патриархата
Тех, кто публично не выскажет антивоенную позицию, ждут санкции и депортация

Апокалипсис в лавре, обыски и запреты деятельности УПЦ

Всё изменилось в ноябре 2022 года, когда в лавре прошли обыски по итогу которых Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». Уже в начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), подчиняющейся Константинополю, а против наместника лавры митрополита Павла (Лебедя) и 10 священнослужителей ввели санкции. В Москве эти шаги восприняли однозначно. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что санкции не только попирают нормы права, но и говорят об утрате на Украине остатков здравого смысла. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что регистрация лавры на ПЦУ является подготовкой к захвату монастыря. Уже 10 марта 2023 года стало известно, что насельникам Киево-Печерской лавры предписано до конца месяца освободить монастырь. Вместе с этим украинское правительство внесло ансамбль монастыря в госреестр недвижимых памятников Украины.

Киево-Печерская лавра
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

УПЦ — единственная каноническая и признанная церковь на Украине, с 1990 года входящая в состав РПЦ с правами широкой автономии. До 2022 года она действовала не только на украинской территории, но также в Крыму и Донбассе. Сегодня на рассмотрение рады внесен законопроект об официальном запрете УПЦ.

В 2018 году Украина приняла несколько поправок в законы о свободе совести и статусе религиозных организаций, позволяющих ограничивать или запрещать деятельность УПЦ, а также передавать ее храмы другой юрисдикции. В числе захваченных оказалось больше 40 храмов, в планах официального Киева было переподчинить себе Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, находящиеся в составе УПЦ. В 2022 году представители УПЦ заявили о своей самостоятельности и о том, что не поддерживают российскую спецоперацию на Донбассе. Московская патриархия выразила сожаление из-за этих действий, но призвала поддержать тех представителей церкви, которые «подвергаются беспрецедентному давлению со стороны раскольнических структур». В течение 2022 года Киев продолжал обвинять УПЦ в сохранении российского влияния на Украине, а против многих иерархов церкви возбудили уголовные дела.

Побуждение к расколу: латвийских православных пытаются отделить от Москвы
Латвийские власти вмешиваются в отношения церквей

Что будет с Киево-Печерской лаврой и монахами УПЦ

Киево-Печерская лавра стала, пожалуй, главной точкой противостояния между церковью и властью. В УПЦ заявили, что покидать стены монастыря не собираются. Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни. «29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить Киево-Печерскую лавру, свой дом. Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины», — заявил он.

Киево-Печерская лавра
Фото: Getty Images/Ethan Swope

По словам Владимира Легойды, это решение — апогей беззакония, который будет навсегда вписан в историю антицерковных гонений. Патриарх Кирилл обратился к папе римскому Франциску и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры. Обеспокоенность ситуацией высказали и в Кремле, призвав мировое сообщество «должным образом отреагировать на возмутительное решение». Правда, до сих пор мировое духовенство и политическое сообщество практически не реагировали на происходящее в стране.

Не тот крест: зачем на Украине преследуют священников
Киев ищет «кремлевское гнездо» в православных церквях

На Украине решение властей также восприняли неоднозначно. Эксперты опасаются, что число конфликтов между жителями может возрасти, поскольку часть из них встанет на защиту монастыря.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023