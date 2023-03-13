Пиратство по-монастырски: УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры

Духовенству УПЦ — Украинской православной церкви Московского патриархата — предписано до 29 марта покинуть здание Киево-Печерской лавры. Однако монахи покидать лавру отказываются, поскольку законных оснований для прекращения договора аренды нет. Нападения и захваты отдельных храмов на территории Украины известны с 2020 годов, однако в конце 2022 годов давление на связанных с Россией монахов резко возросло. Чем обернется для Украины попытка изгнать УПЦ из лавры — в материале «Известий».

Киево-Печерская лавра: история и наши дни

История Лавры насчитывает почти тысячу лет. Первая обитель в пещерах Берестовского холма была создана афонским монахом Антонием Печерским в 1051–1052 годах, спустя десятилетие появился Верхний монастырь. Лавра быстро стала крупным духовным и культурным центром Древнерусского государства, в ней велось летописание, сформировалась собственная иконописная школа.

Комплекс Киево-Печерской лавры расположился на двух холмах у берегов Днепра в центре Киева. Ансамбль включает 13 храмов и три колокольни, расположенные на площади 28 га. Главный соборный храм — Успенский. Часть храмов находится в Верхней лавре, часть — в том числе Ближние и Дальние пещеры — в Нижней лавре. Подземные коридоры растянулись на полкилометра, в них покоятся мощи более 120 святых и защитников, среди которых летописец Нестор, автор «Повести временных лет», богатырь Илья Муромец и даже премьер-министр Российской империи Петр Столыпин.

Киево-Печерская лавра Фото: AP/Efrem Lukatsky

За свою историю эти земли побывали под контролем Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, монастырь дважды пытались передать в подчинение папе римскому, пока в 1654 году Киев не возвратился в состав Русского государства. С 1688 года Киево-Печерский монастырь являлся ставропигией Патриарха Московского и всея Руси. При Петре I Печерская крепость превратилась в главное укрепление Киева, оставаясь при этом и важнейшим духовным центром до последних дней Российской империи.

Новая страница истории Киево-Печерской лавры началась в 1988 году — в дни 1000-летия Крещения Руси, когда монастырь открылся вновь после советских гонений. В 1990 году ансамбль лавры внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До недавних пор община лавры находилась в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата, на территории проживало до 220 монахов. По договору от 2013 году за ними закреплялось право безвозмездного использования Нижней лавры.

Апокалипсис в лавре, обыски и запреты деятельности УПЦ

Всё изменилось в ноябре 2022 года, когда в лавре прошли обыски по итогу которых Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». Уже в начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), подчиняющейся Константинополю, а против наместника лавры митрополита Павла (Лебедя) и 10 священнослужителей ввели санкции. В Москве эти шаги восприняли однозначно. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что санкции не только попирают нормы права, но и говорят об утрате на Украине остатков здравого смысла. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что регистрация лавры на ПЦУ является подготовкой к захвату монастыря. Уже 10 марта 2023 года стало известно, что насельникам Киево-Печерской лавры предписано до конца месяца освободить монастырь. Вместе с этим украинское правительство внесло ансамбль монастыря в госреестр недвижимых памятников Украины.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

УПЦ — единственная каноническая и признанная церковь на Украине, с 1990 года входящая в состав РПЦ с правами широкой автономии. До 2022 года она действовала не только на украинской территории, но также в Крыму и Донбассе. Сегодня на рассмотрение рады внесен законопроект об официальном запрете УПЦ.

В 2018 году Украина приняла несколько поправок в законы о свободе совести и статусе религиозных организаций, позволяющих ограничивать или запрещать деятельность УПЦ, а также передавать ее храмы другой юрисдикции. В числе захваченных оказалось больше 40 храмов, в планах официального Киева было переподчинить себе Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, находящиеся в составе УПЦ. В 2022 году представители УПЦ заявили о своей самостоятельности и о том, что не поддерживают российскую спецоперацию на Донбассе. Московская патриархия выразила сожаление из-за этих действий, но призвала поддержать тех представителей церкви, которые «подвергаются беспрецедентному давлению со стороны раскольнических структур». В течение 2022 года Киев продолжал обвинять УПЦ в сохранении российского влияния на Украине, а против многих иерархов церкви возбудили уголовные дела.

Что будет с Киево-Печерской лаврой и монахами УПЦ

Киево-Печерская лавра стала, пожалуй, главной точкой противостояния между церковью и властью. В УПЦ заявили, что покидать стены монастыря не собираются. Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни. «29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить Киево-Печерскую лавру, свой дом. Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины», — заявил он.

Фото: Getty Images/Ethan Swope

По словам Владимира Легойды, это решение — апогей беззакония, который будет навсегда вписан в историю антицерковных гонений. Патриарх Кирилл обратился к папе римскому Франциску и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры. Обеспокоенность ситуацией высказали и в Кремле, призвав мировое сообщество «должным образом отреагировать на возмутительное решение». Правда, до сих пор мировое духовенство и политическое сообщество практически не реагировали на происходящее в стране.

На Украине решение властей также восприняли неоднозначно. Эксперты опасаются, что число конфликтов между жителями может возрасти, поскольку часть из них встанет на защиту монастыря.