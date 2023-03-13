В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта на брифинге указал на обеспокоенность ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

Он подчеркнул, что сейчас на Украине наблюдается «абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви», Кремль считает это недопустимым.

«Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», — заявил Песков.

10 марта стало известно о том, что монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта текущего года.

В документе об этом сказано, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, которые связаны с деятельностью религиозных организаций на Украине, уличила монастырь в нарушении условий договора по использованию зданий, принадлежащих государству.

Заповедник предупредил сотрудников лавры о расторжении договора аренды. Священнослужители должны покинуть комплекс зданий, чтобы там смогли провести процедуру приема-передачи государственного имущества.

В документе также сказано о том, что руководство монастыря до 14 марта должно определить двух-трех человек, которых можно будет включить в состав комиссии по приему-передаче государственного имущества.

В ноябре 2022 года в ходе обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». 2 декабря стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.).