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Умер один из пытавшихся организовать атаку на храм УПЦ в Киевской области

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Фото: соцсети
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Один из сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), который пытался захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец Киевской области, умер. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил Союз православных журналистов Украины.

«В селе была организована рейдерская атака на храм. В результате один из нападавших умер. Человеку стало плохо, когда он напал на священника», — сказано в сообщении союза в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не уточняются.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.

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Ранее, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. В 9:00 на территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.

В тот же день в селе Задубровка Черновицкой области на западе Украины представители раскольнической ПЦУ штурмом взяли православный храм Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

До этого, 18 марта, сообщалось, что представители раскольнической ПЦУ избили верующих канонической УПЦ во время рейдерского захвата храма в селе Юрковцы. При этом группа из нескольких десятков человек взломала входные двери в храм при помощи болгарки.

Гонения на УПЦ со стороны украинских властей усилились после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре 2022 года во время обысков на территории лавры СБУ нашла пророссийскую литературу. По состоянию на 5 апреля выселить насильно монахов из лавры не пытались, однако были отдельные провокации.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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